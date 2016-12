Audiences après-midi: Les 3 films du "Flic de Beverly Hills" offrent une après-midi en or à TF1

27/12 09:24

TF1 peut dire merci au "Flic de Bervly Hills". En diffusant hier les 3 numéros de la saga, la chaîne a passé l'après-midi à plus de 2 millions de téléspectateurs.

Le premier numéro a fait 2.520.000 et 21,9% de part de marché, le deux est à 2.259.000 et 22% et le troisième est encore plus fort à 2.875.000 personnes et 19,7%.

Du coup les films de France 2 sont faibles avec 698.000 pour Dr Dolittle et 933.000 pour "Mon beau-père, mes parents et moi".

Quand à la variété "la fête de la chanson française" diffusée à 14h elle fait moitié moins que TF1 avec seulement 1.312.000 personnes.