Le compte officiel Twitter de Sony Music annonce la mort de Britney Spears après avoir été piraté !

Le compte Twitter de la maison de disques « Sony Music Global » a posté deux messages annonçant la mort de... Britney Spears. Un compte officiel et certifié suivi par plus de 613.000 abonnés !

La star serait morte dans un accident à en croire les deux messages postés à quelques minutes d'intervalle.

Il aura fallu un peu moins d'une heure pour que la rumeur soit démentie.

C'est la journaliste de CNN, Anne Claire Stapleton, qui y a mis fin:

«Britney Spears est vivante et en bonne santé.

Il semble que Sony Music Global a tweeté par erreur sa mort.

Le représentant de Sony a précisé qu'il ne ferait pas de commentaires», a-t-elle écrit sur le réseau social.

En fait, l'affaire est un peu plus complexe car le compte de SONY a en réalité été piraté selon un message posté plus tard par SONY quelques minutes plus tard.

A noter également que le compte Twitter de Bob Dylan a également annoncé la disparition de Britney Spears et là encore le compte aurait été piraté.

