Pierre Ménès décide de dire la vérité sur la double greffe rein-foie qui a provoqué son hospitalisation

Pour la première fois, Pierre ménès parle de la double greffe rein-foie qu'il a reçu dans un message publié sur Twitter

Selon ses mots, Pierre Ménès ne va «pas encore très bien» après «cinq mois horribles de vomissements, d'épuisement et de déchéance».

Mais il a «bon espoir de reprendre des forces dans les mois qui viennent» pour retrouver le plateau du CFC, où il officiait jusqu'à la saison dernière.

Dans un texte très émouvant publié sur sa page Faceboo k, la compagne du spécialiste du football, Melissa Acosta évoquait il y a quelques jours les épreuves qu'elle et son mari ont dû traverser lors de ces derniers "mois interminables".

Mais cette fois c'est donc le journaliste lui même qui prend la parole en ce 24 décembre:

Chers amis,

il est temps pour moi de vous dire la vérité sur la greffe dont j’ai bénéficié il y a maintenant 12 jours.

J’ai donc reçu un rein et un foie.

Le fait que ces deux organes devaient provenir du même donneur a raccourci les délais.

J’ai tout de même dû attendre cinq mois.

Cinq mois horribles de vomissements, d’épuisement et de déchéance.

Je ne pouvais plus du tout marcher pour me rendre à mes séances de dialyse.

Sans l’amour infaillible de ma merveilleuse Mélissa et la présence permanente et bienveillante de ma mère, je ne serais probablement plus là aujourd’hui.

Toute ma vie, je leur en serai reconnaissant.

Ma gratitude va aussi à la famille de mon donneur anonyme, qui m’a redonné la vie.

Quelle incroyable bonté !

Je compte bien sûr mettre maintenant ma notoriété au service de cette cause.

Je ne vais pas encore très bien, je dors beaucoup et souffre pas mal mais j’ai bon espoir de reprendre des forces dans les mois qui viennent et de vous retrouver sur le plateau du CFC et plus généralement au sein de ma famille de Canal+, qui a été fantastique de présence durant ces mois difficiles.

Je n’oublie pas tous les messages de fans que je reçois sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas que vous m’aimiez autant et ça m’a beaucoup aidé, soyez-en remerciés.

Je reviens dès que je le peux, avec vous tous. Je vous aime.

#rebirth



