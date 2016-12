L'étrange photo de Tiger Woods sur Twitter qui pose en «Mac Daddy Santa», un Père Noël... proxénète !

Dans une photo postée sur son compte Twitter, le golfeur américain se présente en effet en «Mac Daddy Santa»... un Père Noël façon proxénète.

Une version revisitée donc sans manteau rouge, mais torse nu, lunettes de soleil noires et casquette sur la tête.

Dans la culture américaine «Mac Daddy» est un surnom de proxénète, mais pour l'ancien patron du circuit mondial, il s'agit d'«une tradition de Noël que (ses) enfants adorent» .

.

Xmas tradition that my kids love. Mac Daddy Santa is back! -TW pic.twitter.com/pCWZNNKPRG