D'où vient la tradition de la bûche de Noël qui sera peut-être ce soir sur votre table de fêtes ?

Si la bûche de Noël fait aujourd’hui partie intégrante des vieilles coutumes culinaires de la fête de la Nativité, c’est parce que cette pratique était déjà très courante au Moyen Âge.

Malheureusement, il n’y a pas de date précise concernant la mise en place de cette tradition.

Mais la certitude est qu'elle est d’origine païenne et qu'elle se rencontrait surtout dans le nord de l’Europe.

Faisant partie des rites cérémoniels du feu, la buche était alors appelée Yule, Licht, ceppo, ou tréfeu selon la région.

Cet évènement célébrait à cette époque l’arrivée du solstice d’hiver.

En effet, comme le solstice annonçait l’arrivée de la très longue et rude période hivernale, chaque foyer brûait de grosses rondelles de bois pour tenir les maisons au chaud.

Et une fois l’énorme bûche de bois coupée et ramenée au logis, maîtres, domestiques, parents, familles, proches et voisins se retrouvaient de manière conviviale autour de ce grand feu.

