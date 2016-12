Audiences access: Succès pour Money Drop avec Laurence Boccolini qui frôle une nouvelle fois les 4 millions de personnes

30/12 09:17

Le best-of de "Touche pas à mon poste" est à 562.000 personnes et 2,6% sur C8 .

Le best-of de "Quotidien" deuxième partie a séduit 510.000 téléspectateurs soit 2,2% du public sur TMC .

L'autre talk-show "C à vous" sur France 5 a attiré 774.000 personnes en best of également et 4,1% du public.

Du côté des autres audiences en access :

TF1 diffusait "Money Drop". L'émission a réuni 3.933.000 téléspectateurs et 20,7% de parts de marché.

"N'oubliez pas les paroles" sur France 2 a attiré 3.275.000 personnes et 16,7% public.

France 3 diffusait une nouvelle édition du 19/20. Le journal national a réuni 3.271.000 personnes et 16,2% du public.

En face, sur M6 , "Objectif Top Chef" a convaincu 1.866.000 téléspectateurs et 11% de parts de marché.

