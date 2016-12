Audiences TNT: Moins de 500.000 téléspectateurs d'écart entre le film de NT1 et "A vos pinceaux" sur France 2

09:16

NT1 misait sur "Le jour de gloire". Le film a réuni 1.069.000 téléspectateurs et 4,4% du public.

Il y a donc moins de 500.000 téléspectateurs d'écart avec "A vos pinceaux" sur France 2 qui n'a attiré hier soir que 1.553.000 personnes.

France 5 proposait une série documentaire. "J’irai dormir à Burning Man" a convaincu 982.000 personnes pour 4,1% du public.

TMC diffusait un documentaire. "Versailles, dans les coulisses du plus beau château du monde" a captivé 913.000 téléspectateurs, soit 3,8 % de parts de marché.

W9 proposait une série. "Le Transporteur" a séduit 888.000 téléspectateurs, soit 3,7% de parts de marché.

"Banzaï" était diffusé sur C8 . Le film a séduit 804.000 téléspectateurs, soit 3,4% de parts de marché.

6Ter misait sur une série. "Once Upon a Time" a séduit 582.000 téléspectateurs, et 2,4% du public.

"Wolfhound, l’ultime guerrier" était programmé sur NRJ12 . Le film a réuni 581.000 personnes, soit 2,8% de part de marché.

Arte diffusait un spectacle. "Cirque du Soleil : Toruk, le premier envol" a réuni 580.000 téléspectateurs et 2,4% de parts de marché.

HD1 pariait sur un téléfilm. "Dix petits nègres" ont captivé 540.000 téléspectateurs, soit 2,3% du public.

France 4 pariait sur une série. "Parents mode d’emploi – Le film" a captivé 467.000 personnes, soit 2 % du public.

Gulli misait sur un film. "Apprentis super héros" a captivé 434.000 téléspectateurs pour 1,8% du public.

Numéro 23 pariait sur un téléfilm. "L’enfant du secret" a convaincu 401.000 personnes, et 1,7% du public.

CSTAR diffusait un téléfilm. "Swat 2 : firefight" a attiré 383.000 téléspectateurs soit 1,6% de parts de marché.

Chérie 25 misait sur un film. "Notre Dame de Paris" a réuni 309.000 téléspectateurs et 1,4% de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "L’évolution de nos gênes" a séduit 215.000 téléspectateurs, et 0,9% du public.

France O misait sur un spectacle. "Rire pour vivre ensemble" a séduit 139.000 personnes et 0,6% du public.

.

.



Générique du programme court "Parents mode d... par morandini