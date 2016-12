Le théâtre Mogador s'offre Grease pour sa réouverture en septembre prochain

13:04

Selon les informations d'Europe 1, pour sa réouverture en septembre 2017, le théâtre Mogador s'offre Grease.

Fermé depuis trois mois à la suite d'un incendie, le théâtre Mogador rouvrira le 28 septembre 2017 avec la comédie musicale culte , a annoncé à l'AFP Stage Entertainment France, propriétaire de la salle parisienne et producteur du spectacle.

Le Fantôme de l'Opéra qui aurait dû démarrer quelques jours après l'incendie du 25 septembre, est abandonné en raison des importants dégâts occasionnés aux décors et à une partie de la scène mais aussi par l'eau déversée par les extincteurs automatiques pour éteindre les flammes.

«Il n'était matériellement pas possible de reprendre “Le Fantôme de l'Opéra” (...). Ce projet s'inscrivait sur le plan financier et artistique sur deux années. Nous avons déjà des engagements fermes pour 2018 et 2019», a expliqué Laurent Bentata, directeur général de Stage France.

«C'était important, par rapport à cette saison qu'on vient de vivre, de repartir avec un spectacle plein de gaieté. On a interrogé les spectateurs pour savoir ce qu'ils avaient envie de voir et Grease est remonté en tête de leur volonté de voir un spectacle plein de joie, d'entrain», a-t-il ajouté sur Europe 1.