Camps nazis: Une TV allemande condamnée pour avoir écrit "camps polonais" à propos de ces lieux en Pologne

La cour d'appel de Cracovie a condamné la télévision allemande ZDF à présenter des excuses publiques à un Polonais victime des camps de concentration nazis pour avoir écrit "camps polonais" à propos de ces lieux en Pologne.

La décision renverse celle du tribunal de première instance qui avait prononcé un non-lieu dans ce cas. Il avait estimé que la chaîne allemande avait présenté ses excuses "de manière efficace", dans deux lettres adressées au plaignant et dans une déclaration publiée sur le site de ZDF.

L'affaire remonte à l'été 2013. La formule de "camps polonais d'Auschwitz et Majdanek" avait figuré dans l'annonce de la diffusion d'un documentaire (Verschollene Filmschatze. 1945. Die Befreiung der Konzentrationslager), consacré à la libération des camps installés par les nazis allemands sur le territoire de la Pologne occupée.

La cour d'appel a jugé que cette expression "enfreignait les droits" du plaignant, Karol Tendera, 95 ans, un ancien prisonnier d'Auschwitz, notamment sa dignité personnelle et nationale, et son identité nationale.

Elle a sommé la chaîne allemande de publier les excuses pendant un mois sur son site internet. "Tout Polonais ne se sent pas forcément offensé mais le plaignant si car (en vertu de l'expression utilisée, ndlr) de victime il devient auteur" du crime, a indiqué le juge dans les attendus du jugement.

Utilisée parfois par des médias et des hommes politiques étrangers à propos des camps de concentration et de la mort, installés par l'Allemagne nazie en Pologne occupée, l'expression "camps polonais" irrite fortement Varsovie, et ses autorités demandent systématiquement qu'elle soit rectifiée.

La Pologne envisage d'introduire une peine allant jusqu'à trois ans de prison pour l'utilisation de l'expression "camps polonais".



