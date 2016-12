Regardez Manuel Valls qui se prend un jet de farine par un manifestant à Strasbourg

22/12 15:25

Aujourd'hui, Manuel Valls , qui est campagne pour la primaire de la gauche, s'est rendu à Strasbourg.

L'ex-Premier ministre a rencontré des élus, dont le maire de la ville, Roland Ries, et des habitants.

Après son déjeuner, alors qu'il s'apprêtait à se rendre dans une brasserie de la place Broglie, un individu a surgi et l'a aspergé de farine, comme le rapportent Les Dernières Nouvelles d'Alsace , en déclarant "49-3 on n'oublie pas ! On ne pardonne pas".

Âgé d'une vingtaine d'année, l'homme a été appréhendé par des hommes du service de sécurité du candidat, et conduit dans un fourgon de CRS.

Il a été interpellé.

"Personne n'a été blessé, l'ancien Premier ministre a échappé au jet de farine et c'est le président de l'Eurométropole Robert Herrmann qui a été aspergé", précisent nos confrères.

Quelques minutes plus tard, Manuel Valls a réagi en indiquant que "ce sont les joies de la campagne"

"Il n'y a aucun problème. La farine sans gluten c'est un bon présage", comme le précise Mathilde Siraud , journaliste politique au Figaro, sur son compte Twitter .

Regardez

Manuel Valls en déplacement à Strasbourg pour apprendre la recette du Kouglof. pic.twitter.com/57ZwBNsrJs — Claire Underwood (@ParisPasRose) 22 décembre 2016



Manuel Valls se fait engueuler par une... par morandini