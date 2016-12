L'héroïne de "Clem" sur TF1, Lucie Lucas, envisage d'arrêter la série: "La saison 8 sera ­peut-être ma dernière"

11:21

Le lundi 2 janvier prochain, à 20h55, TF1 lancera la septième saison de "Clem" .

A cette occasion, Lucie Lucas a accordé un entretien au site Internet de Télé Loisirs où elle a évoqué la série.

"Je n’ai pas vu le temps passer. Nous sommes fiers d’avoir un programme qui réunit tellement de monde. Nous avons fait un long chemin tous ­ensemble, et ce n’est pas fini", a-t-elle précisé.

Avant de faire une confidence : "Je ne sais pas si j’irai au-delà de la prochaine saison. Cela serait horriblement difficile de dire au revoir à Clem. Je ne veux pas parler de façon définitive, mais la saison 8 sera ­peut-être ma dernière".

Lucie Lucas a déclaré qu'elle a besoin de plus de temps pour sa vie personnelle.

"Mais aussi dans ma vie artistique, pour voyager, rencontrer les artistes que j’apprécie, créer, écrire, réaliser, dessiner ou peindre.

Des choses que je n’ai plus le temps de faire. Et puis je veux me reposer.

Mon corps est vraiment fatigué, je désire me régénérer", indique-t-elle en ajoutant "il y a un moment où le moral flanche, et surtout le corps. Il devient comme un écran noir où rien ne marche. Si on tire trop sur la corde, il faut du temps pour ­récupérer".

