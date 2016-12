La Sécurité Routière renouvelle sa grande opération de prévention avec des animateurs télé

22/12 16:01

En cette période de fêtes de fin d’année (parfois arrosées), la Sécurité Routière lance une nouvelle campagne de prévention : « Quand on tient à quelqu’un, on le retient » afin de sensibiliser le grand public et rappeler à chacun les dangers de l’alcool au volant.

Forts du succès de l'opération réalisée l'an dernier, la Sécurité Routière, Carat et The Story Lab, réitèrent cette belle opération et continuent à mobiliser les animateurs vedettes TV et Radio qui s'engagent en incarnant ce slogan simple : « rete­nez vos amis » si vous sentez qu'ils ne sont pas aptes à conduire à la fin de votre soirée afin d’éviter que des acci­dents tragiques ne viennent gâcher la fête. Pour soutenir cette campagne, en télévision, 4 animatrices emblématiques - Alessandra Sublet (TF1), Anne-Sophie Lapix (FTV), Daphné Bürki (C8) et Faustine Bollaert (M6) - prêtent leur image, dans le cadre cosy d’une soirée entre filles, en interprétant leurs propres rôles dans des courtes vidéos, et rejoignent ainsi les 8 personnalités déjà présentes en 2015 : Denis Brogniart et Sandrine Quétier (TF1), Virginie Guilhaume et Michel Cymes (FTV), Guy Lagache et Laurence Ferrari (C8), Karine Lemarchand et Stéphane Rotenberg (M6).

Tous nous rappellent les dangers de l'alcool au volant et invitent chacun à empêcher ses proches de prendre le volant en cas d’abus de boisson. Pour la radio, 14 animateurs se mobilisent également.

Ainsi, Thomas Sotto (Europe 1), Camille Combal (Virgin Radio), Albert Spano et Elodie Gossuin (RFM), Gregory Asher et Zegut (RTL2), Vincent CERUTTI (Chérie FM), Bernard Montiel et Nicolas Petit (MFM), Bruno Roblès (Rire et Chansons), Richard Gaitet et Linda Lorin (Nova) et Vincent Moscato et Alain Marschall (RMC), donneront de la voix au slogan « Quand on tient à quelqu’un, on le retient » sur chacune des stations.

Cette campagne sera diffusée en TV du 23 au 31 décembre sur toutes les chaines des groupes TF1, FTV, M6 et C+ et en radio du 16 au 31 décembre.



