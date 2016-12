Une journaliste de CNN affirme avoir été humiliée lors d'une fouille à l'aéroport et tout a été filmé - Regardez

10:42

Angela Rye, journaliste à CNN, explique que la fouille corporelle s'est déroulée sans incident jusqu'à ce qu'on lui glisse une main sous la robe.

"Sa main a frappé directement les lèvres de mon sexe", explique Angela.

"Surprise, j'ai sursauté et j'ai eu directement une boule dans la gorge en essayant de contenir mes larmes."

Quand Angela a été fouillé sur l'avant du corps, même chose: "J'avais peur que ça se passe à nouveau et sa main a effectivement frappé une nouvelle fois mes parties génitales.

Je n'ai pas pu retenir mes larmes."

On lui avait dit que si elle refusait cette fouille corporelle, elle serait escortée de l'aéroport et manquerait son vol pour New York. Angela a déposé une plainte au sujet de l'incident.

"Bien sûr, nous voulons que l'Amérique soit protégée mais il ne faut pas violer la sécurité émotionnelle et physique des citoyens américains en même temps."

