Audiences après-midi de France 2: Bon score pour "Le Grand Show" à 1,1 million - Les films diffusés après sous le million

Pendant les deux semaines de vacances scolaires, TF1 et France 2 proposent des films l'après-midi.

En moyenne, la première a réuni 1,6 million de téléspectateurs et 15,4 % de parts de marché, et la seconde 963.000 personnes et 9,2 %.

TF1

A 13h55, " La nouvelle guerre des boutons " a attiré 1.870.000 téléspectateurs et 18,9 % de parts de marché.

Le long-métrage était suivi par " Stuart Little ", qui a convaincu 1.354.000 personnes et 14,5 % du public.

A 17h30, TF1 proposait " Madagascar 2 ". Le film a réuni 1.769.000 téléspectateurs et 13 % de parts de marché.

France 2

À la suite du journal de 13h00, la chaîne diffusait " Le Grand Show : hommage à Michel Delpech ". Le divertissement a réuni 1.108.000 téléspectateurs et 10,4 % de parts de marché.

Ensuite, à 15h25, " Le chat potté " était programmé. Le long-métrage a attiré 785.000 personnes, et 8,8 % de part de marché.

A 16h50, France 2 misait sur un film. " La nuit au musée " a réuni 997.000 téléspectateurs et 8,6 % de parts de marché.

