La lettre ouverte qui fait du bruit: Kev Adams et Gad Elmaleh accusés de racisme envers les asiatiques après un sketch sur M6

21/12 16:38

C'est un coup de colère de Anthony Cheylan, rédacteur en chef de Clique.TV , qui est cet après-midi l'un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux.

Il a écrit une tribune, visible ICI dans son intégralité , intitulée:

"Moi, Asiatique, j’ai mal devant le spectacle de Kev Adams et Gad Elmaleh"

Il revient sur le spectacle des 2 humoristes qui a été diffusé sur M6 au début du mois de décembre.

Pour bien comprendre son message, il se présente lui-même:

"Je suis d’origine vietnamienne.

Pendant toute mon enfance , comme tous les gamins d’origine asiatique (et plus généralement, ceux d’origine étrangère, racisés ou pas), j’ai eu droit aux remarques et aux blagues plus ou moins racistes , plus ou moins de mauvais goût."

Et le spectacle de Kev Adams et Gad Elmaleh est visiblement celui de trop quand ils imitent deux asiatiques:

"Le jeune humoriste continue ses imitations et déroule des blagues racistes (et éculées) pendant quatre longues minutes.

Pire encore : en jouant vaguement la distanciation, Gad Elmaleh ne sert qu’à donner bonne conscience à son binôme et au public."

Racisme, blagues éculées, les mots sont forts et le journaliste s'explique longuement ensuite avec des mots aussi percutants.

Voici un extrait de sa tribune:

"J’ai honte pour la communauté asiatique.

J’ai honte pour Kev Adams et Gad Elmaleh.

J’ai honte que des sketches pareils soient encore possibles à notre époque, dans notre pays.

J’ai honte de voir des spectateurs en rire.

J’ai honte en lisant les innombrables tweets – tous au premier degré – de gens qui trouvent cela très drôle.

J’ai honte que cela soit diffusé à une heure de grande écoute, volontairement choisie pour cibler des jeunes.

J’ai honte parce que plus de 4 millions de téléspectateurs ont vu ce sketch (dont presque un tiers de moins de 50 ans selon les chiffres de la chaîne), et qu’à l’exception de mes confrères de 20 Minutes et de Brain, aucun média ne semble avoir trouvé cette scène choquante. (...)

J’ai honte parce que les Asiatiques sont sous-représentés dans nos médias.

J’ai honte parce que l’une des rares fois où une œuvre artistique les évoque à une heure de grande écoute, c’est pour les ridiculiser.

Cette année en France, une chroniqueuse TV et une blogueuse se sont faites reprendre pour s’être grimées le visage en noir.

Mais les deux humoristes les plus populaires du pays peuvent faire une tournée avec un sketch de dix minutes qui véhicule les pires clichés sur les Asiatiques, le présenter en prime time et personne n’est choqué. (...)

Peut-être que les Asiatiques se sont tus pendant trop longtemps.

Mais le fond du problème, c’est que tout le monde devrait avoir honte de ce sketch – et de tous ceux de ce type.

C’est une question de respect.

D’éducation.

De culture. "

Le sketch de Kev Adams et Gad Elmaleh sur les... by morandini