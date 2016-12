Samedi après-midi, France 2 revient sur l’histoire naturelle du continent européen avec trois documentaires - Regardez

23/12 15:21

Demain après-midi, France 2 diffusera l'émission "Grandeurs Nature", qui proposera la série "Le Peuple des Forêts".

En trois épisodes de 52 minutes, Jacques Perrin nous raconte l’histoire naturelle du continent européen, de la fin de la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours; 20 000 ans d’Histoire revisitée du point de vue animal : «L’Europe, grandeur nature», aux côtés du Peuple des Forêts.

Chaque épisode commence par une image de Paris aujourd’hui avant de basculer dans le passé.

Résumé du premier épisode

Paris, petit matin.

Le Sacré-Cœur fait progressivement place à un cairn perdu dans la toundra glacée.

Les seules traces témoignant de la présence de l’homme dans cette Europe hostile sont les pierres qu’il entasse et les peintures rupestres dont il orne les grottes et qui font revivre, à la lueur vacillante des torches, la fantastique mégafaune de l’époque.

Durant les 80 000 ans du dernier âge de glace, l’Europe semble figée par le froid, écrasée par un glacier qui recouvre tout le nord du continent. Toute l’Europe? Non! Car il reste quelques arpents de terre où le climat est encore tempéré. Il faut les rechercher très loin au sud, acculés en bordure de Méditerranée.

C’est là que demeurent les dernières forêts d’Europe.

Sous le couvert des arbres, écureuils et hérissons, lynx et sangliers poursuivent leurs évolutions… Durant les 80 000 ans de l’âge de glace, le peuple des forêts résiste et se reproduit malgré tout.

Il y a 12 000 ans, la Terre se réchauffe et le climat est bouleversé. C’est tout le visage du continent qui se métamorphose.

L’immense glacier européen reflue vers les hauts sommets et les hautes latitudes. L’eau de fonte ainsi libérée vient gonfler les océans dont le niveau monte de 120 mètres, redessinant toutes les côtes du continent.

