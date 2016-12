Que font les enfants entre 4 et 5 ans lorsque vous n'êtes pas là ? "La vie secrète des enfants", le doc surprenant de TF1 - Regardez

21/12 15:25

Diffusé à partir du dimanche 8 janvier sur TF1 à 16h05, La Vie Secrète des enfants donne un bel aperçu de ce qu’il se passe pour vos enfants lorsqu’ils sont à l’école ou au centre de loisirs.

Diffusé dans quelques semaines sur TF1, le programme suit douze enfants âgés de 4 et 5 ans.

Des petites têtes blondes qui ne se connaissent pas et vont se rencontrer dans un centre de loisirs.

Le tout sous l’œil de 24 caméras.

Pendant dix jours, l’équipe du programme inédit de TF1 a suivi de près les différents rapprochements, les disputes, les caprices, les éclats de rire, les amourettes et les comportements de chacun.

Une vraie plongée dans le quotidien des enfants lorsqu’ils ne sont pas chez eux ou avec leurs parents.

Pour décrypter et comprendre les relations sociales qui se mettent en place dans ce groupe de douze enfants, trois experts ont accepté de participer à cette belle aventure.

Solange Denervaud, doctorante en neurosciences à l’Université de Genève, a accueilli et accompagné les enfants tout au long des journées.

Leonard Vannetzel, psychologue spécialisé en neuropsychologie et dans la psychologie de l’enfant, rédacteur en chef de la revue scientifique ANAE (Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant) et enseignant dans plusieurs universités parisiennes a suivi à distance le quotidien des six filles et six garçons.

Il est accompagné, dans cette pièce située à côté de celle des enfants, d’Edouard Gentaz, directeur de recherche au CNRS en détachement et professeur en psychologie du développement à l’Université de Genève.

