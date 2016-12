Le patron de Facebook Mark Zuckerberg présente Jarvis, son incroyable majordome virtuel

13:04

Mark Zuckerberg dispose dorénavant chez lui d'un nouveau "majordome virtuel", prénommé "Jarvis", qui peut même jouer avec la famille, a annoncé le fondateur de Facebook.

Celui-ci a pris en main personnellement le projet, travaillant environ une centaine d'heures à la mise au point de ce système doté d'intelligence artificielle et inspiré de l'assistant virtuel "Jarvis" qui aide le héros du film "Iron Man" à gérer sa maison.

"Par certains côtés, ce défi a été plus simple à relever que ce à quoi je m'attendais", explique Mark Zuckerberg dans un message sur sa page Facebook.

"En fait, mon autre pari qui était de courir 365 miles (près de 590 kilomètres, ndlr) en 2016, m'aura pris davantage de temps au total".

Le milliardaire de 32 ans assure pouvoir parler à "Jarvis" grâce à son téléphone ou son ordinateur et ainsi contrôler les lumières, la température, la programmation musicale ou la sécurité de sa maison, parmi d'autres fonctionnalités. Sur sa page Facebook, Zuckerberg a publié la vidéo de démonstration suivante:

Au fur et à mesure, le logiciel apprend ses goûts et habitudes, de nouveaux mots et concepts, et il peut même distraire sa petite fille Max, âgée d'un an.

"Jarvis" a été créé pour comprendre lorsqu'on lui parle et peut reconnaître des visages.

Il peut déterminer si un invité qui sonne à la porte est attendu et le cas échéant le laisser entrer, avertissant la famille que quelqu'un est arrivé, selon les explications de Mark Zuckerberg.

"Un aspect plus compliqué que je ne le pensais a été simplement de pouvoir le connecter et le faire communiquer avec tous les différents systèmes de ma maison", poursuit-il.

"La plupart des appareils électroménagers ne sont même pas encore connectés à internet". Le codage informatique, premiers amours de Zuckerberg Pour fonctionner, "Jarvis" aura besoin d'appareils non seulement connectés à internet mais qui fonctionnent avec des systèmes standards équivalents, note encore Mark Zuckerberg, qui pour ce projet est retourné à ses premières amours en replongeant dans le codage informatique.

Le jeune entrepreneur avoue davantage envoyer des messages textes à "Jarvis" plutôt que de l'interpeller par oral, notamment parce qu'il ne veut pas déranger son entourage.

Il prévoit de continuer à améliorer son majordome, plus convaincu que jamais que les technologies d'intelligence artificielle vont exploser dans les cinq à dix prochaines années.

"Sur le long terme, j'aimerais arriver à ce que Jarvis apprenne par lui-même de nouvelles compétences", espère-t-il. Les grands groupes technologiques sont lancés dans une course à l'intelligence artificielle.

Pour le grand public, elle prend surtout aujourd'hui le visage (ou plutôt la voix) d'un assistant virtuel intégré aux smartphones et à un nombre croissant d'autres produits.



