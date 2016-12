Carla Bruni, Julien Clerc et Nolwenn Leroy mobilisés pour le Gala de l’Association pour la Recherche sur Alzheimer le 30 janvier

15:03

Le lundi 30 janvier prochain, le XIIe Gala de l’Association pour la Recherche sur Alzheimer se déroulera à la Salle Pleyel, à Paris.

Conçu par Pierre Souchon, le concert intitulé "2 Générations chantent pour la 3ème" réunira de nouveaux artistes lors de duos inédits et de chansons en solo.

Sur la scène du concert "2 Générations chantent pour la 3ème", le public retrouvera notamment Carla Bruni, Julien Clerc, Jeanne Cheral, Vincent Delerm, Sandrine Kiberlain, Nolwenn Leroy, Alain Souchon et Laurent Voulzy.

Ce concert est ouvert au grand public et l’intégralité des bénéfices financeront la Recherche sur la Maladie d’Alzheimer.

Les places de 30 € à 60€ sont disponibles sur le site de la salle Pleyel et sur le site de la Fnac. L’objectif de cette soirée, placée sous le Haut-Patronage du Président de la République, est de lever des fonds en faveur de la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

Le Président d’Honneur de l’Association, Alain Delon, et Mireille Darc (marraine de cette 12ème édition) accueilleront les invités aux côtés du docteur Olivier de Ladoucette, Président de l’Association et du professeur Bruno Dubois, Président du Comité scientifique.

De nombreuses personnalités du monde des arts, de la politique ainsi que des acteurs économiques soutenant activement l’Association seront attendus pour ce concert exceptionnel en faveur d’une cause qui touche de plus en plus d’individus en France : plus de 900.000 personnes malades en 2015 et près de 3 millions de personnes (malades et proches aidants) seront concernées en 2020.

.

.



Sondage : Pour 32% des Français, la maladie d... par morandini