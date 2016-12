La comédienne française Michèle Morgan est décédée à l'âge de 96 ans

20/12 18:00

La comédienne Michèle Morgan, l'une des plus grandes actrices du cinéma français du XXe siècle, connue des cinéphiles comme "les plus beaux yeux" du cinéma, est décédée mardi à l'âge de 96 ans, a annoncé sa famille.

"Dans sa 97ème année, les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement ce matin, le mardi 20 décembre", a annoncé sa famille dans un communiqué.



