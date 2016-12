Fun Radio assignée en justice par NRJ et Lagardère (Europe 1, Virgin...) accusée "d'avoir truqué ses audiences"

20/12 18:28

Fun Radio a été assignée en justice par NRJ et va bientôt l'être par le groupe Lagardère Active (Europe 1, Virgin Radio) et Skyrock, qui l'accusent d'avoir truqué ses audiences, selon une information des Échos confirmée mardi par plusieurs radios.

Les groupes de radios reprochent à Fun Radio avoir gonflé ses mesures d'audience en conseillant à ses auditeurs de mentir aux enquêteurs de Médiamétrie.

Le groupe RTL, en cours de rachat par M6, n'a reçu pour l'instant que l'assignation du groupe NRJ. Les groupes Lagardère et Skyrock comptent déposer leur plainte d'ici la fin de l'année, ont-ils indiqué à l'AFP. "La fraude est monstrueuse", a accusé mardi un dirigeant de Skyrock joint par l'AFP. Il évalue à une dizaine de millions d'euros le préjudice de la station en termes de chiffre d'affaire, d'image et d'audience.

L'animateur de Fun Radio Bruno Guillon encourageait ses auditeurs, en cas d'appel de Médiamétrie, à répondre qu'ils écoutaient la station exclusivement et toute la journée. Le record historique d'audience de Fun Radio, qui a enregistré un score de 7,5% d'audience sur la vague d'avril 2016 (+0,8 point) alors que sa grille était restée inchangée, a poussé les autres radios à s'en plaindre auprès de Médiamétrie et du CESP (Centre d'Étude des Supports de Publicité).

Après enquête, l'institut avait décidé de ne pas publier les résultats d'audience de Fun Radio pour le deuxième trimestre 2016 et la période estivale, et de corriger les mesures du premier trimestre. Du côté du groupe RTL, on insiste avoir "toujours agi de bonne foi, pas de manière frauduleuse. C'était des messages dits sur le ton de l'humour".

Ses concurrents "utilisent tous les moyens pour déstabiliser l'entreprise" et leurs actions en justice sont "dépourvues de tout fondement", affirme une source au sein de la direction du groupe.

RTL prévoit de s'appuyer sur "deux experts scientifiques reconnus qui ont montré qu'il n'y a pas lien de causalité démontrée entre les messages de Bruno Guillon et l'augmentation d'audience de Fun Radio", selon cette même source.

Le groupe RTL avait déposé cet été une plainte en diffamation contre les dirigeants des groupes NRJ, Lagardère et Next Radio TV (RMC). Next Radio TV, qui s'était associé à la fronde des autres radios, n'a pas souhaité confirmer mardi s'il avait également porté plainte.



EXCLU - Trucages audiences Fun Radio - Jean... par morandini