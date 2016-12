A partir du 8 janvier, Laurent Delahousse présentera sur France 2 un nouveau magazine " 13h15 les Français" diffusé à ... 14h15 !

20/12 17:45

Chaque dimanche, à partir du 8 janvier, France 2 diffusera un nouveau magazine d'information proposé et présenté par Laurent Delahousse : " 13h15 les Français".

"13h15 les Français"', c'est l'occasion pour les équipes de 13h15 de rencontrer des Français, de raconter leurs histoires personnelles et de présenter leur vie quotidienne.

Chaque dimanche, de 14h15 à 14h45, après un déjeuner familial, "13h15 les Français" nous invite à voyager, se promener, prendre du plaisir à apprécier lieux et paysages époustouflants, et surtout, à suivre l'itinéraire de ceux qui les incarnent.

Laurent Delahousse et toute son équipe vous donnent rendez-vous le dimanche 8 janvier à 14h15 pour "13h15 les Français" juste après "13h15 le dimanche".



