Audiences TNT: TMC et son film "Les Croods" à seulement 400.000 d'écart de France 2 avec 1,4 million de téléspectateurs

21/12 09:13

TMC diffusait un film. "Les Croods" ont captivé 1.438.000 téléspectateurs, soit 5,5 % de parts de marché.

Le film est à 400.000 téléspectateurs de l'émission de France 2.

Arte diffusait un documentaire. "Loups solitaires en toute liberté" a réuni 976.000 téléspectateurs et 3,7 % de parts de marché.

"Les Chevaliers du Fiel à la carte" étaient diffusés sur C8 . Le spectacle a séduit 894.000 téléspectateurs, soit 3,7 % de parts de marché.

NT1 misait sur "Le Big Bêtisier". Le divertissement a réuni 825.000 téléspectateurs et 3,1 % du public.

HD1 pariait sur un film. "Troie" a captivé 732.000 téléspectateurs, soit 3,2 % du public.

France 5 proposait un documentaire. "L'Egypte, une passion française" a convaincu 731.000 personnes pour 2,7 % du public.

W9 proposait une série. "Le Transporteur" a séduit 719.000 téléspectateurs, soit 2,8 % de parts de marché.

"Les Goonies" étaient programmés sur NRJ12 . Le film a réuni 715.000 personnes, soit 2,8 % de part de marché.

6Ter misait sur une série. "Once Upon a Time" a séduit 610.000 téléspectateurs, et 2,3 % du public.

Gulli misait sur un film. "Sauvons le père Noël" a captivé 459.000 téléspectateurs pour 1,7 % du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Titanic, les dessous d'un naufrage" a séduit 435.000 téléspectateurs, et 1,6 % du public.

CSTAR diffusait un téléfilm. "Route de la mort" a attiré 395.000 téléspectateurs soit 1,5 % de parts de marché.

Numéro 23 pariait sur un téléfilm. "Monsieur Joseph" a convaincu 346.000 personnes, et 1,3 % du public.

France 4 pariait sur un divertissement. "Les délires magiques" a captivé 307.000 personnes, soit 1,2 % du public.

Chérie 25 misait sur un film. "Anna Karénine" a réuni 224.000 téléspectateurs et 0,9 % de part de marché.

France O misait sur un documentaire. "Une Fleur dans les Grandes Antilles " a séduit 93.000 personnes et 0,3 % du public.

