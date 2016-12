Audiences prime: Agatha Christie en tête sur TF1 à 4.5 millions - Stéphane Bern faible sur France 2 à 1.8 million

21/12 09:04

TF1 proposait un téléfilm. "Agatha Christie : Dix petits nègres" a séduit 4.552.000 téléspectateurs et 18.8% de parts de marché. Plus précisément, le premier épisode est à 5.207.000 téléspectateurs et le deuxième à 3.979.000.

France 3 programmait une série TV. "Plus belle la vie - Si Noël m'était conté" a convaincu 4.371.000 téléspectateurs, soit 16.6% du public.

M6 misait sur un jeu. "Qu'est-ce que je sais vraiment ?" a réuni 2.200.000 personnes, soit 9.2% de parts de marché.

Un divertissement était diffusé sur France 2 . "Soir de fête à Venise", présenté par Stéphane Bern, a attiré 1.818.000 téléspectateurs et 7.1% du public.

