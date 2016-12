La série américaine "Limitless" arrive le jeudi 12 janvier en prime sur M6

20/12 16:35

Le jeudi 12 janvier, à 21h00, une nouvelle série américaine débarquera sur M6 : " Limitless ", inspirée du film éponyme.

Trois épisodes inédits seront proposés.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Jake McDorman, Jennifer Carpenter, Hill Harper ou encore Mary Elizabeth Mastrantonio.

Résumé

Brian Finch découvre le pouvoir incroyable de la NZT48, une mystérieuse substance décuplant les capacités cérébrales de quiconque la consomme.

Mais la prise de cette pilule a de lourds effets secondaires. Lorsqu’un meurtre lié à cette drogue conduit le FBI sur les traces de Brian, le jeune homme se voit contraint de l’utiliser à nouveau pour maximiser ses capacités intellectuelles et prouver son innocence.

Il doit collaborer avec le FBI et notamment travailler avec l’agent Rebecca Harris, une enquêtrice hors pair au lourd passé, et l’agent Boyle, un ancien officier militaire qui doute de cette nouvelle “recrue”.

