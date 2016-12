La pièce "Elles s'aiment" avec Muriel Robin et Michèle Laroque en direct sur France 2 le samedi 7 janvier en prime

En direct de l'Opéra de Reims, le samedi 7 janvier 2017 à partir de 20h55, France 2 diffusera "Elles s'aiment", avec Muriel Robin et Michèle Laroque.

En 1996, Muriel Robin, Michèle Laroque et Pierre Palmade décident de créer Ils s’aiment. Muriel à la co-écriture avec Pierre et à la mise en scène, et Michèle sur scène. Ils l’ont écrit en 3 semaines dans une euphorie quasi-mystique, comme s’ils recopiaient quelque chose qui existait déjà. Le couple de comédiens Laroque-Palmade a énormément inspiré le couple d'auteurs Robin-Palmade, mais ils ne pouvaient pas imaginer que ce simple spectacle de sketches allait devenir un aussi bon souvenir pour autant de gens. Ils l’ont joué des centaines de fois, il a été diffusé régulièrement à la télévision, ils ont écrit deux suites et aujourd’hui, au bout de 20 ans, il reste, semble-t-il, intact dans la mémoire du public. Et surtout, leur amitié est restée intacte. C’est ça le plus beau ! Alors ils ont inventé cet anniversaire où Muriel Robin monterait sur scène pour jouer leurs rôles, un soir avec Michèle Laroque, un soir avec Pierre Palmade… et de temps en temps juste Michèle et Pierre… comme au bon vieux temps. Fêter les 20 ANS de ce couple universel sur scène était une occasion unique de les réunir pour interpréter une sélection des meilleurs sketches de leurs trois spectacles : Ils s’aiment, Ils se sont aimés et Ils se RE-aiment. Plus d’un million de spectateurs sont venus se délecter des querelles d’Isabelle et Martin tout au long des 3 volets de leur triptyque conjugal, gageons qu’ils seront tout aussi heureux de découvrir ou redécouvrir ces moments d’humour intemporel devenus cultes !