C8 consacrera un documentaire à Sophie Marceau et sa "folle histoire" le mercredi 11 janvier en prime-time

Le mercredi 11 janvier 2017 à 21:00, C8 consacrera un documentaire à Sophie Marceau et sa "folle histoire".

La boum, Fanfan, L’étudiante, LOL... autant de comédies romantiques à succès qui ont marqué le cinéma français. Leur point commun: une actrice d’exception, Sophie Marceau l’une des personnalités préférées des français. Révélée à 13 ans dans La boum en 1980, elle incarne dès lors, le visage d’une génération. Au travers des témoignages de personnalités qui ont croisé sa route, vous découvrirez les débuts de la jeune Sophie Marceau, mais également, ses doutes et ses craintes face à une telle notoriété.

Inédit sur C8, «La folle histoire de Sophie Marceau » revient sur les débuts de La boum et de son fabuleux succès, avec notamment la présence de Danièle Thompson qui en a écrit le scénario. Elle nous révélera les petits secrets de l’aventure des Boum 1 & 2.

Grâce aux témoignages de Monica Bellucci, Francis Huster, Dany Boon, Yvan Attal, Géraldine Nakache ou encore Michel Drucker, nous connaîtrons un peu plus l’actrice à travers ses choix et sa personnalité. Lisa Azuelos la réalisatrice de LOL, revient sur l’incroyable succès du film qui a vu l’actrice s’emparer du box-office français. Son film résonne comme un écho à la Boum 30 ans plus tard. Le choix de Sophie n’est en rien dû au hasard et nous découvrirons pourquoi. Avec Alix Girod de L’Ain, Catherine Schwaab, Christophe Carrière et Thierry Chèze, nous décrypterons la Sophie plus intime qui se livre à cœur ouvert le temps d’un article. Son franc-parler et ses prises de positions plaisent. Femme libre et moderne c’est avant tout une instinctive qui n’écoute que son cœur. L’histoire de Sophie Marceau et du cinéma français sont intimement liés. A elle seule, elle représente plus de 40 films et autant de rôles variés. Sachant naviguer entre différents courants elle a pu faire coexister les films d’auteurs et les films populaires.

A l’occasion de son anniversaire, le documentaire rend hommage à celle qui fut appelée un temps « la petite fiancée des français ».

Durant ces 90 minutes vous comprendrez aussi pourquoi le destin de Sophie dépasse de très loin nos frontières. Le continent asiatique l’a accueillie à bras ouverts à ses débuts. Elle y est devenue en quelques années une véritable ambassadrice de la France.