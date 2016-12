Raphaël Mezrahi recevra Laurent Baffie dans "L"humour de sa vie" le samedi 7 janvier en prime sur C8

20/12 16:01

Samedi 7 janvier 2017 à 21:00, dans "L'humour de sa vie", l'invité de Raphaël Mezrahi sera Laurent Baffie.

Ce dernier racontera toute sa vie de sa naissance à aujourd'hui, qu'avec et uniquement, des souvenirs "drôles" ponctués d'extraits de caméras cachées, films, sketchs, chansons, dessins animés, one man, séquences radios et ô délice de dérapages télévisuels divers... Afin d'en savoir plus sur son ADN de comique !

Ils se sont rencontrés dans le bureau de Patrick Sébastien juste avant de partager le "banc" de Nulle part ailleurs sur CANAL+ (96-98). Laurent co-présentait le talk-show avec Philippe Gildas, Raphaël y diffusait les interviews qui l'ont fait connaitre. Ils ont souvent ri et pleuré dans les bras l'un de l'autre et sont véritablement proches dans leur créativité.

Quand l'un teste la pub, l'autre la vérifie. Ils vont tous les deux dans la rue au contact des gens en caméra cachée ou pas, entrant dans leur quotidien, cherchant leurs réactions et à partager avec eux un moment surprenant. C'est donc tout naturellement que Raphaël s'est tourné vers Laurent pour ce numéro de "L'HUMOUR DE SA VIE" !

Ca vanne, ça chahute pas mal, ça rigole beaucoup, on découvre un Baffie que l'on a rarement vu, émouvant et tendre.

Un Mezrahi qui pose de bonnes questions contrairement à son personnage bien connu de journaliste surréaliste. On partage leur plaisir à être ensemble et à revoir ou à découvrir des images anciennes ou actuelles mais toujours drôles de 1960 à nos jours (comme Coluche, Danièle Gilbert, des caméras invisibles…).

L'idée est de surprendre et de faire rire Laurent, Raphaël s'y emploie… parfois c'est Laurent qui le surprend et le fait rire à son tour, et nous, on se laisse prendre à leur jeu !



