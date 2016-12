Découvrez le 1er tube de Cruz Beckham, le fils de 11 ans de Victoria Beckham et David Beckham - VIDEO

21/12 17:04

On vous l'avait annoncé, Cruz Beckham a signé un contrat avec Scooter Braun, le manager de Justin Bieber. Le fils de 11 ans de Victoria Beckham, la créatrice de mode, et de David Beckham, le joueur de football professionnel qui s'est fait remarquer en reprenant un titre de Bieber vient de sortir son premier single "If every­day was Christ­mas" dont les bénéfices seront entièrement reversés aux bonnes oeuvres .

Dans le clip qui vient d'être dévoilé, on peut y voir les frères et soeur de Cruz, Brooklyn, Roméo et Harper à Londres, sur un fond de neige et de paillettes.

David et Victo­ria Beck­ham très fiers de leur fils lui ont adressé un mot d'encouragement sur leurs comptes Insta­gram respec­tifs.

À noter que la vidéo a déjà fait plus de 1,7 million de vues sur Youtube.



Cruz Beckham - If Everyday Was Christmas... par morandini