EN DIRECT - OFFICIEL - Attentat de Berlin: Le suspect Anis Amri abattu par la police à Milan, selon le gouvernement italien

13:36

13h36: Procureur allemand : "Nous cherchons à savoir si un réseau complice a aidé Anis Amri"

13h09: Selon La Repubblica, Anis Amri était en possession d'un billet de train en provenance de Paris.

13h06: Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maiziere, s'exprimera lors d'un point presse à 14h15.

12h58: l'auteur présumé abattu à Milan serait arrivé en train de Chambéry

11h09: Un agent a été blessé. Il est actuellement hospitalisé.

Ses jours ne sont pas en danger.

11h08: L'homme abattu dans la nuit à Milan par la police est "sans l'ombre d'un doute" l'auteur présumé de l'attentat de Berlin , le Tunisien Anis Amri, a confirmé le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti.

L'homme a été abattu lors d'un contrôle de police de routine et a sorti "sans hésiter" une arme, a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse.

11h05: Anis Amri aurait été en possession d'un billet de train en provenance de Paris, selon la Repubblica

10h42: L'auteur présumé de l'attaque au camion-bélier de Berlin, Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, aurait été abattu lors d'un contrôle de police dans la nuit à Milan, ont annoncé vendredi les médias italiens.

Le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, a annoncé une conférence de presse à 10H45 (09H45 GMT).

.



*** JEUDI 22 JANVIER ***



.

11h07: La chaîne d'information en continu N-TV indique que les quatre personnes sont des proches du suspect tunisien recherché par toutes les polices du pays, qui ont été contact avec lui en début d'année.

11h05: La police anti-terroriste allemande a procédé ce matin à quatre interpellations à Dortmund (ouest), probablement en lien avec la recherche du suspect de l'attentat de Berlin, rapportent les chaînes de télévision WDR et N-TV.

Deux appartements ont été perquisitionnés et la police a procédé à "quatre interpellations", indique WDR sur son site internet.

.



*** MERCREDI 21 JANVIER ***



.



17h47: Le suspect de l'attentat identifié comme le Tunisien Anis Amri, 24 ans

16h09: Le Tunisien suspecté dans l'attentat au camion-bélier à Berlin était avant le drame suspecté de préparer un attaque et avait été signalé en novembre au centre allemand de lutte contre le terrorisme, a indiqué mercredi un responsable allemand.

"La police judiciaire de Rhénanie du Nord-Westphalie avait initié une enquête auprès du parquet fédéral allemand (compétent en matière de terrorisme) en raison de suspicions sur la préparation d'un acte criminel grave représentant un danger pour l'Etat", a déclaré Ralf Jäger, le ministre de l'Intérieur de cette région du l'ouest de l'Allemagne où le suspect a résidé cette année.

14h32: Le magazine Bild publie une photo de l'homme recherché en Allemagne:

La police allemande est à la recherche d'un Tunisien après la découverte de papiers d'identité sous le siège du chauffeur du poids lourd qui a foncé dans la foule lundi soir sur un marché de Noël à Berlin, rapporte mercredi le journal Der Spiegel sur son site internet.

Der Spiegel, qui ne cite pas ses sources, précise que le titre de séjour découvert est au nom d'Anis A., né à Tataouine en 1992.

L'homme pourrait aussi avoir utilisé une fausse identité, indique Reuters.





Sie entdeckten seine Papiere im LKW. Die Polizei fahndet bundesweit nach dem Islamisten Anis A. https://t.co/dI3iEbayF8 pic.twitter.com/ulYgJkJYkx — BILD (@BILD) 21 décembre 2016

12h01: La police allemande a planifié une opération "imminente" dans l'état de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans l'ouest de l'Allemagne.

11h37: "Quand Berlin est attaqué par les terroristes, nous sommes aux côtés des Berlinois" (François Hollande)

11h18: Selon des informations du quotidien Bild et de la Allgemeine Zeitung de Mayence, l'homme est âgé de 21 ou 23 ans et connu sous trois identités différentes.

Le papier d'identité retrouvé dans le camion est un document remis à un migrant dont la demande d'asile a été rejetée sans pour autant qu'il puisse être expulsé.

Selon le site du magazine Spiegel, l'individu est originaire de Tataouine (sud).

11h16: La police allemande est à la recherche d'un Tunisien dont un document d'identité a été retrouvé dans le camion qui a foncé sur un marché de Noël lundi soir à Berlin, affirment deux journaux allemands mercredi.

10h38: Selon un dernier bilan, s ur les 48 blessés, 14 étaient, mardi soir, entre la vie et la mort, selon Thomas de Maizière, le ministre de l'Intérieur.

08h32: Le chauffeur polonais du camion utilisé pour commettre l'attentat sur un marché de Noël à Berlin s'est battu avec l'auteur de l'attaque, selon le journal allemand Bild, qui se base sur l'autopsie de la victime.

Le chauffeur était assis à côté de l'auteur de l'attentat et aurait tenté de l'arrêter en s'emparant du volant. L'homme toujours recherché par la police aurait alors poignardé le chauffeur à plusieurs reprises, explique le journal.

Le terroriste l'aurait ensuite abattu avec une arme de petit calibre une fois le camion à l'arrêt.

*** MARDI 20 DECEMBRE ***

20h20: Le groupe Etat islamique revendique l'attaque de Berlin

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué mardi l'attentat au camion-bélier qui a fait 12 morts dans un marché de Noël la veille à Berlin, a indiqué Amaq, l'agence de propagande de l'organisation jihadiste.

"Un soldat de l'EI a commis l'opération de Berlin en réponse aux appels à cibler les ressortissants des pays de la coalition internationale" anti-EI, a précisé l'agence.

La coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et à laquelle participe l'Allemagne mène des raids aériens sur les positions de l'EI qui occupe des régions en Irak et en Syrie.

19h04: Le ressortissant pakistanais arrêté hier soir a été remis en liberté

17h31: Vingt-quatre personnes blessées "ont pu quitter l'hôpital et rejoindre leur famille", vient de déclarer la police de Berlin sur Twitter.

17h18: Selon le quotidien allemand Die Welt, il y a encore 14 blessés grave parmi les 24 toujours hospitalisés.

16h55: Le Premier ministre Bernard Cazeneuve sera l'invité du Journal de 20h de TF1 ce soir. Il répondra aux questions de Julien Arnaud.

15h30: La chancelière allemande, Angela Merkel, se recueille après avoir déposé des fleurs près du marché de Noël de Berlin, où l'attaque au camion a eu lieu.

15h16: Une minute de silence à l'Assemblée Nationale en France

14h38: Conférence de presse de la police.

Holger Munsch, président du bureau criminel fédéral



"Nous partons du principe qu’il s’agit d’un attentat, c’est la raison pour laquelle nous avons été saisis.

Nous ne pouvons pas dire quelque chose de définitif sur les circonstances de l'attaque, mais cela ressemble à ce qui s'est produit en France.



Nous ne savons pas si il y a un ou plusieurs auteurs de l'attentat.

La personne interpellée hier soir peut éventuellement ne pas être l’auteur de cet attentat, et ne pas être complice de cet attentat.



Nous sommes en train de faire le point sur les mesures de sécurité en Allemagne pour savoir si nous devons les renforcer, mais également sous quelle forme.

On ne sait pas pour l’instant si c’est un attentat islamiste."

13h36: La personne arrêtée après l'attaque ne serait pas la bonne personne, d'après Die Welt.

"Le vrai assaillant est encore armé et libre. Il pourrait faire encore des dégâts", déclare une source policière au journal.

13h10: Une minute de silence sera observée dans tous les stades de Bundesliga, aujourd'hui et demain, et les joueurs porteront des brassards de deuil en mémoire des victimes de l'attentat.

"Nous voulons montrer ainsi un signe de solidarité avec les personnes touchées, mais aussi avec les habitants et habitantes de notre capitale, a déclaré le président de la Ligue allemande de football (DFL), Reinhard Rauball.

Nous sommes tous bouleversés par ce qui s'est passé lundi soir sur un paisible marché de Noël".

12h56: Parmi les blessés, 18 se trouvent dans un état critique, selon le ministre de l'Intérieur allemand

12h55: le suspect est un demandeur d'asile pakistanais, indique le ministre de l'Intérieur allemand

12h43: Le suspect nie les faits, selon le ministère de l'Intérieur allemand

12h42: "Nous n'avons plus aucun doute, il s'agit d'un attentat", affirme le ministre de l'Intérieur allemand

12h19: Les premières images de l'arrestation du suspect diffusées:



Berlin: Les premières images du suspect diffusées par morandini

12h05: les drapeaux en berne à Strasbourg jusqu’à mercredi en hommage aux victimes.

12h00: Le maire de Londres Sadiq Khan a indiqué ce matin que la police de Londres allait « revoir tous les plans de sécurité » de la ville « à la lumière des événements de la nuit dernière ». « Assurer la sécurité de tous reste la plus grande priorité » assure le maire de Londres.

11h58: les députés français observeront une minute de silence à 15h en hommage aux victimes de l'attaque

11h56: Le suspect de l'attaque au camion qui a fait 12 morts et 48 blessés contre un marché de Noël à Berlin était détenteur d'une autorisation de séjour temporaire depuis juin dernier, rapporte le quotidien allemand Die Welt qui s'appuie sur un rapport de police.

Le rapport indique aussi que la menace du terrorisme islamique continue à être élevée en Allemagne mais qu'il n'y a pas de menace concrète.

11h36: Le président américain Barack Obama a appelé mardi la chancelière Angela Merkel. Il lui a proposé l'aide des États-Unis dans l'enquête sur l'attentat.

11h16: François Hollande: "nous avons un plan de vigilance élevé"

11h15: François Hollande: "Nous avons un haut niveau de menace"

11h14: François Hollande: "Il nous faut être soudés et unis"

11h06: Angela Merkel confirme que le terroriste avait "demandé l’asile et la protection" de l’Allemagne

11h05: Angela Merkel: "Nous allons trouver la force de continuer à vivre ensemble"

11h03: Angela Merkel: "On peut dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste contre l'Allemagne"

11h02: Angela Merkel: "Je pense aux morts, aux blessés, et à leurs familles"

11h01: Angela Merkel: "Je suis profondément triste, je suis bouleversée"

10h55: Les marchés de Noël allemands ne seront pas annulés, a annoncé ce mardi matin le gouvernement allemand.

10h40: Le carnage par un camion à Berlin était un "attentat", déclare le ministère allemand

10h38 : Le conducteur polonais retrouvé mort a été tué par balle

10h24: Vladimir Poutine "choqué" par la "brutalité" de l'attaque du marché de Noël à Berlin

10h20: Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a demandé aux Français «de s'amuser», mais également «d'être prudents» pour les fêtes de fin d'année: «Je demande la vigilance de chacun, je demande à ce qu'il n'y ait pas de climat de peur. Nous assurons la protection de notre territoire et de nos concitoyens», a-t-il déclaré sur Europe 1 .

Le ministre de l'Intérieur a demandé aux Français «de s'amuser, de sortir, je leur demande aussi d'être prudents».

09h49: La Chancelière allemande devrait faire sa première allocution après le drame à 11h ce mardi matin.

09h34: Une touriste australienne raconte à la chaîne Australian Broadcasting Corporation: « J’ai juste vu ce gigantesque camion noir qui a foncé à travers le marché et renversé tellement de gens, puis toutes les lumières se sont éteintes et tout était détruit ».

Et de préciser qu'il y avait « du sang et des corps partout », y compris d’enfants et de personnes âgées, avant qu'elle « éclate en sanglots ».

09h32: Selon des médias polonais, relayés par Le Figaro, le camion pourrait avoir été volé en milieu d'après-midi à en croire les données GPS du camion qui indiquent "que quelqu'un a essayé de l'allumer une première fois peu avant 16 heures. Une heure se passe, puis, peu avant 17 heures, nouvelle tentative. ", peut on lire.

Et d'ajouter que "Le camion commence à se diriger vers le marché de Noël vers 19h35. Toujours selon les médias polonais, l'attitude de l'engin laisse penser que le conducteur n'est pas un expert. "

09h30: La chancelière Angela Merkel a annulé son déplacement dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

08h54: Selon les médias allemands, dont Der Tagesspiegel, le suspect serait âgé de 23 ans et d’origine pakistanaise.

Ce dernier, qui utiliserait de fausses identités selon les enquêteurs, serait entré en Allemagne par Passau en Bavière le 31 décembre 2015.

L'individu serait aussi connu de la police allemande pour petite délinquance mais «pas pour des faits de terrorisme».

08h52: Le ministre de l'Intérieur allemand, Thomas de Maizière, a annoncé que les drapeaux allemands seraient mis en berne sur les bâtiments officiels.

08h27: Une opération est en cours par les forces spéciales de la police allemande dans un hangar de l'ancien aéroport de Tempelhof, à Berlin, qui abrite désormais un centre d'accueil de réfugiés.

08h22: La police allemande donnera une conférence de presse en début d'après-midi à 13h

08h17: La police berlinoise est en train de procéder au déplacement du poids-lourd et demande aux passants de ne pas prendre de photos.

08h14: L'enquête a été confiée au parquet fédéral, compétent pour les affaires de terrorisme.

08h07: Un témoin a permis l'arrestation du conducteur, selon le journal allemand Die Welt.

Après l'arrêt du camion, ce dernier aurait couru vers le grand parc Tiergarten. Le témoin l'aurait alors poursuivi, en appelant la police pour lui donner les détails de sa position.

07h18: Le suspect serait un réfugié afghan, selon des informations de Die Welt. Il serait arrivé en Allemagne en février 2016.

07h14: La police allemande évoque désormais une «attaque terroriste probable».

07h01: Le camion qui a foncé lundi à travers un marché de Noël à Berlin, faisant au moins douze morts et des dizaines de blessés, a été dirigé "intentionnellement" dans la foule, a déclaré mardi la police.

"Nos enquêteurs estiment que le camion a été intentionnellement dirigé dans la foule du marché de Noël", a indiqué la police de la capitale allemande dans un message sur Twitter.

04h53: Le passager décédé du camion ayant foncé sur la foule lundi soir dans un marché de Noël de Berlin était un ressortissant polonais , a fait savoir la police de Berlin via son compte Twitter.

Il pourrait d'agir du chauffeur du poids lourd, qui était immatriculé en Pologne.

Le propriétaire de l'entreprise, Ariel Zurawski, qui est aussi cousin de la victime, a annoncé lundi soir que le camion et le chauffeur avaient disparu dans l'après-midi et que le conducteur n'avait rien à voir dans ce drame.

04h11: La police allemande a ouvert un portail permettant aux témoins de l'attentat présumé perpétré lundi soir sur un marché de Noël de Berlin de fournir les images photographiques et vidéos qu'ils auraient pu enregistrer.

Les autorités avaient déjà demandé de ne pas diffuser d'images via les réseaux sociaux afin de respecter la vie privée des victimes.

La police demande de lui livrer toutes les images capturées par appareil photograhique, caméra ou smartphone afin de contribuer à l'enquête relative au camion ayant foncé dans la foule.

Le bilan provisoire de cette attaque présumée est de douze morts et 48 blessés.

Le site de la police allemande est www.bka-hinweisportal.de.

02h22: Le bilan s'alourdit, la police allemande fait état de 12 morts et 48 blessés.

"Douze personnes ont été tuées sur la place Breitscheid, 48 autres sont dans des hôpitaux, certaines gravement blessées", écrit la police allemande.

01h05: Le point sur la situation à 1h du matin

Un camion a foncé sur la foule lundi soir dans un marché de Noël dans le coeur de Berlin-ouest, faisant au moins neuf morts et 50 blessés, selon la police, qui penche pour un attentat et pense en avoir arrêté l'auteur.

Ce drame rappelle par ses circonstances l'attentat au camion-bélier du 14 juillet à Nice en France, le soir de la fête nationale, sur la Promenade des Anglais.

"Un homme, qui est manifestement le chauffeur, a été interpellé", a annoncé une porte-parole de la police, précisant qu'un "passager" du véhicule était lui "mort", sans plus de précision.

"J'ai juste vu ce gigantesque camion noir qui a foncé à travers le marché et renversé tellement de gens, puis toutes les lumières se sont éteintes et tout était détruit", a raconté une touriste australienne, Trisha O'Neill, à la chaîne de télévision Australian Broadcasting Corporation.

Il y avait "du sang et des corps partout", y compris d'enfants et de personnes âgées, a-t-elle ajouté, disant avoir "éclaté en sanglots"

. Le camion, dont le pare-brise était partiellement éclaté, était immobilisé aux abords du marché.

"Nous examinons la piste d'un attentat terroriste mais ne connaissons pas encore les motivations" de cet acte, a souligné un autre porte-parole de la police.

Le ministre de la Justice Heiko Mass a indiqué sur Twitter que l'enquête avait été confiée au parquet fédéral, compétent en Allemagne pour les affaires de terrorisme.

La chancelière allemande Angela Merkel est "en deuil" en raison de ces "nouvelles effroyables", a indiqué son porte-parole Steffen Seibert sur twitter.

Le drame s'est déroulé au pied de l'église du Souvenir, monument phare de la partie occidentale de la capitale allemande. Le marché de Noël où le camion a foncé sur les badauds en roulant sur un trottoir est aussi encadré d'une avenue très commerçante, le Kurfürstendamm.

Les accès des lieux ont été immédiatement bloqués par les forces de l'ordre.

Tout autour, ambulances, camions de pompiers et de police étaient déployés, prenant en charge les blessés et tenant à distance les badauds.

Le propriétaire de la société à qui appartenait le camion polonais, a pour sa part confirmé la disparition de son chauffeur. "On n'a pas de contact avec lui depuis cet après-midi. Je ne sais pas ce qui lui arrive.

C'est mon cousin, je le connais depuis l'enfance. Je me porte garant de lui", a déclaré Ariel Zurawski.

La Maison Blanche a condamné avec force "ce qui semble être une attaque terroriste", tandis que le ministre français de l'Intérieur Bruno Le Roux a annoncé que la sécurité des marchés de Noël en France avait été "immédiatement renforcée"après "l'attentat" de Berlin.

23h12: Le Ministre de l'Intérieur annonce que la sécurité va être renforcée sur tous les marchés de Noël en France

22h43: La police indique qu'aucun indice de nouvelle attaque en préparation ce soir à Berlin n'a été repéré

22h39: Réaction de François Hollande

.

.22h30: Le point complet de la situation

Au moins neuf personnes ont été tuées et 50 blessées, lundi soir à Berlin, quand un camion a foncé dans la foule sur un marché de noël, a annoncé un porte-parole de la police berlinoise, qui privilégie pour l'instant la piste de l'attentat.

L'attaque a eu lieu en début de soirée près de la célèbre avenue Kurfürstendamm et de l’église du Souvenir de l’Empereur Guillaume, un quartier très touristique, quand le véhicule a sauté un trottoir où se trouvaient des badauds pour foncer entre des petites constructions en bois.

La police a dit avoir interpellé le conducteur présumé du camion, et qu'un passager du véhicule était mort, sans plus de précisions.

Lundi soir, plusieurs médias postaient la photographie du poids lourd, de marque Scania, arrêté près du marché de Noël, le pare-brise éclaté.

Il serait immatriculé en Pologne. Sur Twitter, la police berlinoise a posté un message recommandant à la population à rester chez elle et lui demandant de l'«aider», «sans diffuser des rumeurs».

22h10: Le conducteur présumé a été arrêté, un passager dans le camion a été retrouvé mort (Police allemande)

22h08: Le réseau social Facebook a mis en place son Safety Check, qui permet de signaler à ses proches que l'on est bien en sécurité.

Facebook met de plus en plus régulièrement en place ce dispositif

. Cela avait été notamment le cas lors des attentats du 13 novembre ou de Nice. Dans le cas de Berlin, le réseau social parle d'une attaque terroriste

21h50: La police demande aux Berlinois de rester chez eux ce soir

21h49: Angela Merkel annonce "être en deuil" ce soir

La chancelière Angela Merkel est "en deuil" après qu'un camion a foncé dans la foule sur un marché de Noël à Berlin, faisant au moins neuf morts, selon la police.

"Nous sommes en deuil et espérons que les nombreux blessés vont pouvoir recevoir de l'aide", a indiqué le porte-parole de Mme Merkel, Steffen Seibert, sur son compte Twitter, évoquant les "nouvelles effroyables" qui parvenaient de Berlin.

21h43: La police allemande annonce avoir interpellé une personne après le drame du marché de Noël

21h29: Nouvelles images

#Alemania : Varios muertos en un ataque en #Berlín con un camión contra un mercado navideño https://t.co/H8tq0kRAtm vía @el_pais — Sory Imbert (@SoryImbert) 19 décembre 2016

21h20: Le bilan s'alourdit et passe à au moins 9 morts et 50 blessés

21h17: La police annonce que le chauffeur du camion est en fuite

21h14: L'agence DPA a d'ores et déjà annoncé que cette attaque était "probablement un attentat" alors qu'un premier bilan annoncé par les forces de l'ordre fait état de plusieurs morts et plusieurs blessés.

"Il y a au moins 50 blessés (...) certains grièvement.

Il y a des morts", a dit la porte-parole de la police.

Le conducteur du poids-lourd a roulé sur un trottoir de ce marché de Noël où se trouvaient des badauds dans un quartier très touristique de la capitale allemande, selon un porte-parole de la police.

21h12: la police évoque désormais plusieurs morts et des dizaines de blessés

21h08: Les dernières images

Equipos de emergencia trasladan a un herido en el mercado navideño de #Berlín , se habla de varios muertos pic.twitter.com/RsPqET1a5h — ⒸHARLIE (@Pulento_1984) 19 décembre 2016

20h58: Le camion serait sorti de la chaussée pour une raison indéterminée, puis heurté la foule.

Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agit d'un accident ou d'un acte malveillant.

Premières images photo et vidéo du marché de Noël à Berlin ou un camion a foncé sur la foule. https://t.co/47WKlnTute pic.twitter.com/yahAXXXabV — ️️ (@ameobscure) 19 décembre 2016

20h51: Plusieurs ambulances sont arrivées sur place pour porter secours aux blessés.

20h48: Premières images de Berlin:

.



Un camion vient de foncer sur un marché de Noël... by morandini

20h46: Plusieurs personnes ont été blessées alors qu'au moins une personne est décédée, selon les premières informations de la police.

20h44: Un camion vient de foncer sur un marché de Noël à Berlin - Plusieurs victimes



MArché de Noël de Berlin by morandini